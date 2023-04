ETTEVAATUST, RIIS! See on hea dieettoit, kuid kogub endasse kehale kahjulikku arseeni

Riis on tärkliserikas teravili, mis vajab kasvamiseks soojust ja niiskust. Seda kasvatatakse peamiselt Kagu-Aasias, aga ka Kanadas, Ameerikas ja mujal. Aretatud on tuhandeid riisisorte. Terade töötlemisel on saadud rohkelt tooteid, nagu pikateraline sõmer riis, pudruriis, basmatiriis, risotoriis, vesiriis, pruun riis ja teised.