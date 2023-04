Põletik või kukekannus? Viis põhjust, miks kand valutab

Valulik kand on sage vaevus. Tihtipeale see küll häirib üksjagu igapäevategevust, kuid mitte niivõrd, et pöörduda arsti vastuvõtule. Iga elukogenud kaasteeline jagab oma tähelepanekuid ja soovitusi, millega on tegu ja mida peaks tegema. Nii võidakse vaevuse leevendamiseks kasutada mooduseid, mis ei ole kõige mõistlikumad.