PINGUTASID ÜLE? Leevenda jalavalu paari hea harjutusega!

Üks mõjusamaid asju, mida saame teha oma üldise tervise heaks, on hakata vaatama oma keha uue nurga alt. Kui näeme oma keha võimekana, tekib meil soov selle eest paremini hoolt kanda, tehes seda läbi mõtestatud liikumise. Lõppude-lõpuks on ju liikumine see, mis annab meile hea enesetunde ja parandab oluliselt elu kvaliteeti!