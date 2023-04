SÄÄSTA TERVIST: kuidas aiatöid tehes rassida nii, et tervis alles jääks?

FysioCentrumi füsioterapeut Mati Arend toob välja, et põhiliselt kurdetakse muret alaselja- ja kaelavalude üle. Kevadisel aiatööperioodil need mõistagi ägenevad. Reakt Füsioteraapia füsioterapeut Rainar Vahtrik on täheldanud, et otseselt aiatöödest tingitud vaevustega tulevad füsioterapeudilt nõu ja abi otsima pigem keskealised.