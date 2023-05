HEA TEADA! Vaimse tervise murede korral on õde kättesaadavaim abiline

Nagu paljude teistegi tervisemurede korral, võiks ka vaimse tervise murega esmalt pöörduda perearsti või -õe poole. Nemad saavad hädalist aidata või suunata edasi valdkonna spetsialisti juurde. Ja see ei pruugi olla harjumuspärane psühholoog, kliiniline psühholoog või psühhiaater, vaid hoopis vaimse tervise õde. Temagi on tervishoiutöötaja, kes on läbinud nii õe baasväljaõppe kui ka spetsialiseerumise magistrantuuris, samuti täiendab pidevalt oma teadmisi muu hulgas ka teraapiakoolitustel.

Muresid aina rohkem

Alates 2020. aastast vaimse tervise õena töötav Laura Oisalu nendib oma töötee algust ja praegust aega võrreldes, et töömaht on tunduvalt kasvanud. „Vaimsest tervisest räägitakse rohkem ja häbimärgistamine selle teemaga seoses on vähenenud. Inimesed julgevad abi otsida,“ pakub ta üheks põhjuseks. Naine on täheldanud, et kõige sagedamini pöördutakse vaimse tervise õe poole meeleoluhäirete ja ärevushäire tõttu.