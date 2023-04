Alkoholisurmad, masendus, ülekaal | Kas Eesti rahvas jääb üha haigemaks?

Viimasel ajal tundub, et eestlaste tervis liigub allamäge – vaimse tervise probleemid sagenevad, ülekaalulisus kasvab, alkoholist põhjustatud surmade arv on rekordtasemel, ka eluiga on langenud. Kas me jäämegi rahvana üha haigemaks? Kas peaksime olema väga mures eestlaste tervise pärast?