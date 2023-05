ÄRA TEE OLUKORDA HULLEMAKS! Kasuta neid nelja sammu, et rahustada agressiivset vestluspartnerit

Agressioon on tihti kommunikatsiooniviis, millega elatakse välja oskamatust oma pettumust ja viha väljendada. Arvatakse, et see puudutab vaid erivajadustega inimesi. Tegelikult valdavad meid kõiki teinekord tugevad tunded, mis muudavad meie suhtlusstiili agressiivseks.