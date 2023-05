ISSAND, JÄLLE PAKS! Miks mõnel tulevad pärast edukat operatsiooni kilod ikka tagasi? Kaalukirurg: „Rasvumise ravi on keeruline."

„Issand, ta on jälle paksuks läinud!“ õhatakse, kui pärast maovähendusoperatsiooni mitukümmend kilo alla võtnud inimene on taas kosunud. Kuidas see on võimalik? Ühest vastust sellele pole. „Süvenedes võib alati leida mitu põhjust kaalutõusuks. Kahjuks käivadki mured tihti mitmekaupa,“ tõdeb kirurg Ilmar Kaur, kes teeb aastas u 450 bariaatrilist operatsiooni.