KROONILINE NAPPUS: abivajajaid tuleb juurde, aga kuhu kaovad tervishoiust õed?

„Oleme miljon aastat rääkinud, et meil on õdede puudus,” ütles õdede nappuse kohta värvikalt Anneli Kannus, Eesti õdede liidu president. Oleme küll aastaid rääkinud, aga kus nad siis on? Kuhu nad kaovad? Kas kuskil on tehtud mingi viga? Sellele püüti leida vastust Tallinna tervishoiu kõrgkooli taskuhäälingu avalikul salvestusel.