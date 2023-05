LONKS VETT JA HAIGE? Kolibakter tekitab ühel kerge kõhulahtisuse, kuid teisel eluohtliku seisundi

Kolibaktereid on rohkelt inimeste ja loomade soolestikus, need on mikrofloora normaalne osa. Enamik kolibakteri tüvedest on kahjutud või põhjustavad kerget kõhulahtisust, mis läheb kiiresti üle. Kuid mõni tüvi, nt E. coli O157:H7 toodab võimsat toksiini, mis võib põhjustada tugevaid kõhukrampe, verist kõhulahtisust ja oksendamist.