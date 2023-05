KÜÜNED ENDA POOLE: ülikooli kliinikumi silmakirurg pidi loobuma osakoormusest „konkureerivas“ haiglas

Eestis on tavapärane, et näiteks Tartus töötav arst teeb vahepeal lisapäevi ka Tallinna haiglates. Konkurents haiglaturul on läinud aga nii teravaks, et Tartu ülikooli kliinikum on asunud enda arstidel piirama pealinna haiglates tehtavat lisatööd. Rahastaja on küll üks, aga teised haiglad on sellise tõlgenduse puhul konkurendid.