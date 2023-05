Tippjuht Kai Realo soovitab leida aega logelemiseks: ärksast, puhanud ja heas tujus inimesest on huvitatud ka tööandja

Vaimne tervis on oluline, ka tööandjad peavad hoolitsema oma töötajate eest. Miks peaks tööandja tundma huvi, et inimene teeks töösse ka pause, logeleks? Pikki aastaid tippjuhina töötanud Realo sõnul on vastus väga lihtne – töötaja on ju ressurss, kuid väga hea on selline ressurss, mis on ergas ja ärgas, heas tujus, välja puhanud. Puhanud inimene teeb asju kiiremini, on tähelepanelik ja rõõmsameelsem kolleeg. „Ka tööandja huvides on, et inimesed oleksid puhanud ja leiaksid aega ka logelemiseks,” tõdes Realo, kes pragu juhib ettevõtet Ragn-Sells.