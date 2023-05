Ära toimi uisapäisa: kui ostad kontrollimata toidulisandeid, teed endaga vabatahtlikult inimkatseid!

Toitumisterapeut Triin Terasmaa sõnul on tänapäeval piisavalt teadusuuringuid kinnitamaks, et toidulisandid on inimestele vajalikud. Seda seetõttu, et suur osa meie laual maanduvate roogade koostisosadest on suurtööstuste kasvatatud ega sisalda enam piisavalt vajalikke aineid. Pealegi armastavad inimesed töödeldud toitu, mis on omakorda veel toitainetevaesemad.

Tervislik toitumine tähtis

Ent toitumisterapeut rõhutab siiski, et võimalikult palju peaks proovima vajalikke vitamiine ja mineraalaineid kätte saada otse söögist. Seega on oluline tervislik toitumine ja pigem mahetoidu eelistamine. Toidulisandid on toidulaualt saadavale vaid täiendus. „Keha on meie kõige ustavam ja parim sõber, kes on kogu aeg meie kõrval ja tahab meid aidata,“ põhjendab Triin, miks peame talle head toitu andma. Toitumisterapeut täpsustab, et toidulisanditest rääkides peab ta silmas eelkõige vitamiine ja mineraale, aga ka koensüüme, mikroelemente ning amino- ja rasvhappeid.