Saaremaa kraanivesi pole endiselt joogikõlbulik

Terviseameti nakkushaiguste labor kinnitas, et ka kliinilistes ehk patsientide proovides tuvastati Escherichia coli bakter. Terviseameti nakkushaiguste labori juhataja Janne Pullati sõnul saab selle põhjal väita, et nakatumise põhjuseks on just Escherichia coli bakter. Esialgsetel andmetel leidis kinnitust serotüüp o26,“ selgitas ta ja lisas, et labor jätkab analüüside lõpliku kinnitamisega.