Sel hooajal on grippi surnud 62 inimest

Hooaja algusest on gripi tõttu hospitaliseeritud 1304 inimest. Neist 67,9% on olnud üle 50aastased inimesed, kuni 4aastased lapsed moodustavad hospitaliseeritutest 16,7%. Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 62 inimest vanuses 9-97.