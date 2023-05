MIGREEN POLE TAVALINE PEAVALU! „Mees kahtlustas, et olen truudusetu, kui ei suutnud valu pärast temaga magada. Jättis mu maha ja läks teise juurde!“

Kindel unerežiim aitab Maritil end veidi paremini tunda. Naine vajab võimalust ärgata loomulikult, ilma äratuskellata, kui keha tunneb, et on välja puhanud. Koroonaajal saigi ta kodus töötada ja ärgata enam-vähem kooskõlas oma bioloogilise kellaga. Nüüd, mil koroona ametlikult lõppenuks on kuulutatud, peab Mairit end taas hommikuti kontorilaua taha vedama.