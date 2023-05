Kuressaarde paigutati veepaagid, nakatunud inimeste proovidest leiti peale kolibakteri ka teisi haigustekitajaid

Arvestama peab, et isegi kui trassis on joogivesi puhas, võib reostuse mõju esineda kinnistute ja kortermajade siseses trassis. Seepärast on soovituslik juba tänasest alustada oma kinnistu ja hoone sisese veetrassi puhastamisega. Trasside puhastamisel tuleb lähtuda Kuressaare Veevärgi soovitustest.