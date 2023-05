DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas kõrvaõli taastab kuulmisrakud ja ravib tinnitust?

No ei tule ju alati, seal taga on keegi inimene, ja kes ütleb, et just heatahtlik. Pole tähtis, kas uskumatuid soodustusi ja hõlptulu lubav tekst on savitahvlil, reklaamilehekeses, internetis, või tuleb telefonist otse kõrva – mis uskumatuna tundub, seda uskuda ei tohigi. Süütuid aprillinalju tehakse kord aastas, kõik muu on kergeusklikel naha üle kõrvade tõmbamiseks. Et lollidelt tulebki raha ära võtta – seda väidavad ainult taskuvargad, aga kes ise oma vaimsetes võimetes kahtleb, astugu kontrolli mõttes kirikust läbi. Kui seal peksa ei saa, siis on mõistus ilmselt olemas ja seda tuleb kasutada. Kahtluste püsimisel võite pöörduda kasvõi siia: