Cherokee vs. Dickies: milline bränd pakub paremaid meditsiiniriideid?

Cherokee brändi ajalugu algas 1970. aastatel, kui ettevõte Cherokee Medical Uniforms asutati Ameerika Ühendriikides Los Angeleses. Ettevõte keskendus meditsiiniriiete valmistamisele ja müügile ning sai kiiresti populaarseks oma kvaliteetsete toodete ja mugavate rõivaste tõttu.

Tänapäeval on Cherokee Uniforms üks juhtivaid meditsiiniriiete brände Ameerika Ühendriikides ja kogu maailmas. Ettevõtte missiooniks on pakkuda kvaliteetseid ja vastupidavaid meditsiinirõivaid, mis vastaksid tervishoiutöötajate vajadustele. Cherokee rõivad on kõrgelt hinnatud nii nende kvaliteedi, vastupidavuse, mugavuse kui ka stiilse välimuse tõttu.

Cherokee Uniforms pakub laias valikus meditsiinirõivaid, mis sobivad erinevatele kehatüüpidele ja stiilieelistustele. Brändi tootevalikusse kuuluvad pluusid, püksid, komplektid, kitlid ja mütsid. Cherokee rõivad on saadaval erinevates suurustes ja värvitoonides ning neid on võimalik kombineerida erinevate aksessuaaridega, et luua täiuslik meditsiiniriiete komplekt. Cherokee vahetab oma kollektsioone igal hooajal ja valik, mille seast valida, on lai: Cherokee Workwear, Infinity, Revolution ja paljud teised.

Cherokee erinevad kollektsioonid Foto : Careismatic

* Careismatic Brands (endine Strategic Partners, Inc.) on maailma juhtiv tervishoiuriiete ja -jalatsite ettevõte ning uuenduslike koolivormide, ettevõtte vormiriietuse, kohanduvate rõivaste, antimikroobsete pesu ja tarvikute tootja

Cherokee & Dickies meditsiiniriiete võrdlus

Kui võrrelda Cherokee'i ja Dickies meditsiiniriiete omadusi, on mõlemal brändil omad eelised. Cherokee rõivad on tuntud oma kvaliteetse ja pehme kangamaterjali poolest, mis tagab mugavuse ja vastupidavuse. Cherokee valikus on ka lai valik värve ja suuruseid, mis sobivad igale kehatüübile. Dickies rõivad on samuti vastupidavad ja kerged hooldada, kuid tuntud on nad just oma praktilisuse ja vähese kortsuvuse poolest. Ka Dickies meditsiiniriided pakuvad laias valikus värve ja suuruseid.