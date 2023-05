JÄÄ ISE KA ELLU! Hea nägemine tagab ohutuma autosõidu

„Mõne aja eest märkasin, et hämaras sõitmine on ebamugavaks muutunud, see nõuab justkui pingutust ja silmad väsivad,“ räägib 30aastase autojuhistaažiga Ilmar. „Läksin optometristi vastuvõtule, kus selgus, et nägemisega peaks üldjoontes – eriti vanust arvestades – olema kõik hästi. Kurtsin siis oma muret, üks soovitus viis teiseni ja lõpptulemusena on mul nüüd spetsiaalsed autojuhiprillid. Tunnistan ausalt, et ei teadnud sellisest võimalusest seni mitte kui midagi, ega polnud ju uurinud ka – aga kui oleksin teadnud, oleks need ammu juba soetanud, sest vahe on ikka märkimisväärne.“