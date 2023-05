Ettevaatust, teflonpann! Kui kasutusjuhendist kinni ei pea, on tervisehädad varnast võtta!

Balti Keskkonnafoorumi kemikaalide ekspert Heli Nõmmsalu ütleb, et teflonpann on ohutu, kui järgida tootja antud kasutusjuhiseid. Tema sõnul hinnatakse panni just teflonpanni katte tõttu: tänu selle omadustele toit ei kõrbe, õli tuleb tarbida minimaalselt ja see omakorda muudab toidu tervislikumaks. Samuti on see võrreldes keraamilise ja malmpanniga kaalult tunduvalt kergem.

Samas tuleb teflonpanni kasutades järgida väga rangelt ohutu kasutamise juhiseid. Paraku ei kipu inimesed neid lugema, ammugi soovitustest kinni pidama. Tagajärjeks on tervisehädad, mis võivad endast märku anda alles aastate pärast.