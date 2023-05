TERVEL LINNAL HAKKAS HALB! Saarlased on tigedad. "Millal see jama ükskord lõpeb?"

„Keedan iga päev vett ja pole seni haigeks jäänud,” ütleb Kuressaare elanik Maimu. Aga vanematele külla sõitnud Egle jäi ikka haigeks, kuigi ei joonud kraanivett. Paljudele kuressaarelastele tundub, et terve linn on haige. Inimesed on tigedad – millal see jama ükskord lõpeb?