KIUSLIK KURESSAARE KÕHUTÕBI: mõnel inimesel on kõhulahtisus kestnud juba üle nädala

„Võrreldes eelmise nädalaga on kõhuprobleemidega inimeste pöördumisi vähemaks jäänud,“ kinnitab Kuressaare perearstikeskuse pereõde Maie Adel. Eelmise nädala alguses, kui levis uudis, et Kuressaare kraanivesi on saastunud, võttis perearstikeskusega ühendust väga palju hädalisi – umbes 300 inimest päevas. Nüüd on pöördumisi tuntavalt vähem.