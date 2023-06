ÄRA LASE PÄIKESEL LIIGA TEHA! Leia oma nahatüübile sobiv kaitsekreem

SPF ei takista päevituse saamist — see võtab lihtsalt kauem aega. Samas püsib päevitunud jume kauem. Tuleb meeles pidada, et ka päikesekaitsevahend ei hoia meid ohtliku ultraviolettkiirguse eest 100 protsenti. Põhireegel on: päikesekaitsevahendit tuleb nahale määrida vähemalt pool tundi enne päikese kätte minekut ning uuendada seda keskmiselt kolme tunni järel.