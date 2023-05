ÕHTU MÜRGIPILVE ALL! Pahane Peetri elanik: „Miks hoiatav sõnum tuli nii hilja? Niitsin rahulikult muru.”

„Ma nägin küll, et mingi tume pilv lähenes, aga kust ma pidin teadma, et see on mürgipilv!“ kurjustab mees. „Mõtlesin küll, et huvitav, kust see sünge äiksepilv nii kiiresti tuli.“ Ta niitis muru ja askeldas aias, ei jälginud uudiseid ega teadnudki, et mõne kilomeetri kaugusel Suur-Sõjamäel põleb jäätmejaam.