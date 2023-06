Paksud on süüdi diabeediravimite nappuses? Ülekaaluga võitlev naine: „Kas ma pean ootama, et tervis oleks täiesti vussis?”

Kired semaglutiidi ümber ei vaibu. Diabeediravimit, mis soodustab ka kaalulangust, napib kogu maailmas. Kui midagi ei jätku kõigile soovijatele, siis tuleb leida need, kes on süüdi. Pilgud on suunatud paksudele – jätke semaglutiid ometi suhkruhaigetele!