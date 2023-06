TÕHUS KAPERAVI: hambad saavad sirgeks diskreetselt ja valutult

Hambaarst Ruta Ottesson räägib, et kapede näol on tegu läbipaistvate meditsiinilisest polümeerist vormidega. Need töötati lihtsate hambumushäirete lahendamiseks ortodontilise meetodina välja ligi poolsada aastat tagasi, ent alles tänu viimase 15 aasta teaduse ja tehnika kiirele arengule on tekkinud võimalus kasutada kapesid hammaste asendi ja hambumuse korrigeerimiseks.