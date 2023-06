NÄOJOOGA SÜSTIDE ASEMEL? „Sotsiaalmeedias räägivad mõjuisikud üle päeva, kui lihtne ja mugav on midagi ära lõigata või juurde panna. Keegi aga ei räägi pikaajalistest tulemustest!“

Eesti naised on uutele enesehoolitsusviisidele avatud ja soovivad neid proovida. Kunagi varem pole olnud võimalusi nii palju kui praegu. Näojooga ei võta päevas palju aega, aga tagab kauakestvad tulemused, seda on võimalik praktiseerida ükskõik kus ja mistahes ajahetkel ning see ei eelda paksu rahakotti. Näolihaste lõdvestamine, eriti piirkondades, kus inimesed kipuvad automaatselt pinget hoidma – lõualuu, kulmud ja otsmik –, aitab kortse ennetada või kõrvaldada.