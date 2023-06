KÄTEKÕVERDUSED AITAVAD? „On päris lihtsaid harjutusi mida igapäevaselt tehes saab tõsta rindu ja parandada nende välimust!“

Kui naine soovib, et rinnad näeksid välja veidi täidlasemad ja kõrgemad, on abi lihtsatest rinnalihast tugevdavatest harjutustest. „Peamine suur rinnalihas annab ka kätele jõu. Selle lihase tugevus ja treenitus on käte jõu ja funktsiooni jaoks hädavajalik. Nii et laiemalt vaadates võib öelda, et käsivarsi treenides treenid oma rindu samuti,“ tõdeb Herne. Ta toob välja viis põhilist tegurit, mida võiks naine parema büsti saavutamiseks järgida.