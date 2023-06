Millist kosmeetikat osta?

E-vitamiini õli

Võib-olla olete sellest juba kuulnud, kuid tegemist on väga tänuväärse koostisosaga. E-vitamiin on äärmiselt oluline antioksüdant, mis aitab naha vananemist aeglustada ning kaitseb teie suurimat organit ehk nahka vabade radikaalide mõju eest. E-vitamiini sisaldab näiteks e-vitamiini õli, mis on ääretult kasulik eelnevalt nimetatud mõjude jaoks ning aitab tõsta naha üldist toonust. E-vitamiini õli tuleb looduslikult pähklitest, nisuidudest või puuviljadest. E-vitamiini sisaldavaid tooteid on saadaval nii kreemide, geel-kreemide kui õlidena. E-vitamiini õli on muide tõhusalt kasutatav ka mõnusaks niisutuseks ning venitusarmide hoolduseks. E-vitamiini toodetakse kosmeetika jaoks ka kosmeetiliselt. Kui teil on raske sobivat toodet leida, soovitame kindlasti e-vitamiini õli proovida.

Multifunktsionaalne roosiõli

Nii nagu roosid on lillede kuningannad, on neil juhtiv positsioon ka kosmeetikamaailmas. Roosiõli on väga mitmekülgne vahend, millel on rohkelt kasutusvõimalusi: see toimib valuvaigistina (roosiõli sissehingamisel), aitab menstruatsioonivaluga ning vähendab ärevust ja stressi. Sel on antibakteriaalsed ja seenevastased omadused ja see vähendab depressiooni. Naha jaoks on roosiõli suurepärane niisutusvahend, ent sobib suurepäraselt ka massaažiõliks, näole, kehale, ühtlasi võite olla kindel, et saate nii aroomiteraapiat kui nahahooldust.

Tegemist on väga hea niisutusvahendiga, see on põletiku- ja vananemisvastane. Roosiõli võite suurepärase aroomiteraapia seansi kogemiseks raputada ka vanni ning valmistada sellest kodust deodoranti, mis on väga tõhus! Jahe roosiõli on väga mõnus ka soojal suvepäeval näole pritsida! Kasutusi on rohkem, kui üles lugeda jõuab ning ka kasutegureid!

Uurea - maagiline loodus