PIIRANGUD PEALE! Tuhanded eestlased tarvitavad unerohtu liiga sageli ja suures koguses

Eestis kasutatakse uinutina valdavalt bensodiasepiine ning bensodiasepiinisarnaseid ravimeid ehk Z-ravimeid (zopikloon, zolpideem). Need on mõeldud lühiajaliseks tarvitamiseks, kuid meil on tuhandeid inimesi, kes võtavad neid pikka aega ja suures koguses. Paljud neist on eakad.