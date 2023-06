ÕGIMINE AITAB LIHASEID KASVATADA? Personaaltreener: „Perioodi lõpuks ladestub kogu ülejääk rasvana!“

„Ma ütlen, et bulkimise (inglise keeles bulking) ehk liigsete kilokalorite tarbimise juures pole kõige hullem kaalus juurde võtmine ja rasvane olek. Seda saab õnneks suurte riietega peita. Mida peita ei saa, on paksuks läinud nägu! Pean seda iga päev vaatama!“ jagab nooruk sotsiaalmeedias. Miks paljud jõusaalihundid vahel rohkem toitu sisse vitsutavad ja siis jälle vähem? Kas see aitab lihasmassi kasvatada?