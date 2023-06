„Jooge vett! See võib päästa elu.” Kuum ilm toob tööd juurde ka kiirabi jalgrattapatrullile

Kui meedikutel poleks seljas Tallinna Kiirabi vormi, võiks neid pidada jalgrattamatkajateks, kes uudistavad vanalinna. Kuid nende rattakottides peitub tipptasemel meditsiinivarustus – see on kiirabi jalgrattapatrull. „See on päris kiirabi!“ kinnitab seitse aastat jalgrattabrigaadis töötanud Anna Lukin nendele, kellele tundub, et „päris“ kiirabi peaks liikuma ikka autoga.