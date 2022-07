ÕL ARHIIV | Päike ja vähk keksivad käsikäes – mida teeb päikesepõletus nahaga?

Päikesekiirgus põletab nagu iga tulekahju. DNAsse kärsanud aukudega naharakk on aga potentsiaalne vähikolle. Vigase DNAga rakk võib hakata elama nii-öelda oma elu – pooldudes ei kasva temast enam töötavaid, kindla funktsiooni ja suhtlemisvõrgustikuga naharakke, vaid midagi muud.

Kuidas rakk surma saadetakse

DNAsse löödud aukude avastamiseks on rakus valk p53 (et see nimi on igav nagu asfalttee, hüüavad teadlased p53 tema ameti järgi sageli Genoomi Vahimeheks).

Genoomi Vahimees jälgib, et raku DNA oleks terve, see on raske töö, sest inimese kehas on ümmarguselt 50 000 000 000 000 (5x10 astmes 13) rakku ja alatasa saab pärilikkusaine neis eri põhjustel suuremal või vähemal määral kahjustada. Päevitamisega liialdamine on aga tõsine kriisiolukord.

Kui naharakkudes kükitav p53 avastab, et päikesekiirte toimel on DNA kahjustatud, peatab ta raku jagunemise. Seejärel katsub rakk vigast DNAd parandada. On haav liiga suur, suunab p53 raku apoptoosi, kontrollitud ärasuremisele. Koolegu rakk pealegi maha – nii ta ei anna vigast pärilikkusainet edasi oma tütarrakkudele.

"Apoptoosi käigus lagundatakse ära DNA, terve hulk valke ja tulemuseks on surnud rakkude kiht," täpsustab termokahjustatud naharakkude saatust Toivo Maimets – rakubioloogia professor, kauaaegne p53e uurija.

Liigse päikesevõtu tagajärjel surma määratud rakkude seljast heitmine ei pruugi aga tähendada, et nahavähioht on kindlasti möödas.