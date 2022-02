ÕL ARHIIV | Lea Dali Lion: soovisin vaimselt areneda ja pidin selleks silmitsi seisma vähiga

Lea, kes juba pikka aega pildilt kadunud, tundis möödunud aasta veebruaris, et miski tema elus muutus. Ta tundis, et temasse on saabunud rahu ja teadmine, et ta on valmis. Milleks, seda ta veel ei teadnud. Lea oli selleks hetkeks kuus aastat intensiivselt tegelnud energeetikaga ja vaimsete tehnikate uurimise ja omandamisega.

Lea tunnistab, et inglitega nii-öelda lepingut allkirjastades ei teadnud ta, mis see vähk üldse on ja milline on ravi. "Teadsin ainult, et vähk tähendab seda, et mul tuleb surmaga silmitsi seista ja selleks olin ma just valmis saanud."

Lea ei arvanud, et vähk temas kohe vohama hakkab, mõne kuu pärast aga selgus, et just nii see on.

Diagnoos: vähk mõlemas rinnas

Tegelikult ei tulnud haigus talle üldse üllatusena, kuna kaheksa-aastasena oli Lea ise öelnud, et neljakümneselt on temal samuti vähk – pärast klassiõe ema surma, kui lapsed omavahel surmateemasid arutasid. Nii läkski. Möödunud aasta juulis käis Lea Mustamäel Põhja-Eesti regionaalhaigla rinnakabinetis, kus sai teada oma diagnoosi – mõlemapoolne rinnavähk, mis on tema teada üsna haruldane. "Vasakus rinnas oli suur vähkkasvaja, mis oli lümfisõlmedesse edasi roninud. Parema rinna sees oli kolm hoopis teisest sordist vähkkasvajat."

Lea ütleb, et tahtis täpselt teada, milline olukord tema sees valitseb ning püüdis pääseda tomograafiuuringutele. "Minu õnneks osutus see nii keeruliseks, et otsustasin helistada oma heale Moskvas elavale sõbrale, kes on mind elus väga palju aidanud. Ja ta aitas mind jälle! Ta lennutas mu Saksamaale parimasse kliinikusse, mida teadis ja millega tal ka varem kogemusi oli."