TÕDE VÕI VALE? Kas kaariese võib saada ka suudlusega?

Kui hambaid pesta halvasti , jäävad suhu toidujäägid. Sellest tekib hamba pinnale katt ehk kleepuv kile, mis koosneb mikroobidest, põhiliselt streptokokkidest. Just need põhjustavad hammaste lagunemist.

Mikroorganismide elutegevuse käigus vabanevad lõpp-produktid muudavad keskkonna hamba pinnal happeliseks. Bakterid toodavad piimhapet, mis põhjustab mineraalide kadu hambaemailist. Nii algabki kaaries. Kui hammaste pinnal on palju pisikuid, neid “toidetakse” sageli ning kui hamba kõvakude on kaariesele vastuvõtlik ehk fluoriidiga tugevdamata, hakkabki kahjustuma hamba kõvakude.

Kui nakatumine kaariest tekitavate mikroobidega on toimunud, määrab kaariese aktiivsuse ära mikroobide hulk suuõõnes ning elutingimused, mida neile pakume. Ekslik on arvata, et probleemid hammastega on näiteks vanematelt päritud või on hambad n-ö nõrgad, enamasti on kaariese põhjus meie endi väärkäitumine.