Kuidas hoida juuksed tervete ja tugevatena? 

„Enne iluvitamiinide tarvitamist tasub meelde tuletada, et terve ja särava välimuse suurimad vaenlased on suitsetamine, alkohol, liigne kohvijoomine, vähene uni, ühekülgne toitumine ja päevitamine ilma nahka kaitsmata,“ räägib apteeker. Seetõttu ongi oluline olla füüsiliselt aktiivne, viibida iga päev värskes õhus ja juua piisavalt vett. Veel ilusamana aitavad meid tunda aga ka erinevad vitamiinid. „Juuksed ütlevad organismi üldise tervise kohta väga palju. Kui organismil on teatud ainete puudus, hakkavad juuksed välja langema, muutuvad elutuks ja hapraks,“ teab Valge.

Apteeker sõnab, et spetsiaalselt juuste tervise parandamiseks on loodud ka Hair Volume tabletid, mis sisaldavad nii vaske, biotiini, tsinki kui ka õunaekstrakti, et säilitada normaalset karvakasvu. „Paljukiidetud on ka juustele tugevust andvat keratiini ja mitmeid vitamiine sisaldav Biocyte Keratine Express pulber.