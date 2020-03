KATSE | Kas igahommikune külm dušš turgutab tervist ja teeb virgeks?

Tervisest lugu pidavad inimesed räägivad, et külma duši all tasub käia sagedamini kui vaid õnnetul juhul, kui soe vesi on boilerist otsa saanud. Internetist uurides selgub, et väidetavalt muudab jäise vee all ligunemine juuksed läikivamaks, leevendab lihasvalu, karastab ja leevendab stressi. Otsustan omal nahal järele proovida, kas regulaarselt külma duši all käimine teeb tõepoolest tervisega imesid.

Olen siin-seal silmanud blogipostitusi, kus keegi on väljakutsena külma duši all käimist harrastanud. Ma vihkan hommikuid, ent sageli tuleb kooli või tööle jõudmiseks ärgata väga varastel hommikutundidel. Igal hommikul on voodist väljasaamine minu jaoks hullem kui öösel nähtud õudusunenägu. See on ka üks põhjus, miks külma duši heale mõjule lootma jään. Samuti tahan endas tahtejõudu arendada: nõuab ju igahommikune mugavustsoonist väljatulek teatud enesedistsipliini, mida mul sageli napib. Nõnda otsustangi, et käin nui neljaks 14 päeva järjest igal jumala hommikul külma duši all. Loodan, et see teeb imesid nii keha kui ka vaimuga. „Mis sul viga on?“ küsib mu õde, kui minu kentsakast plaanist kuuleb. Töökaaslased muigavad ja arvavad, et see väljakutse jääbki vaid idee tasandile. Etteruttavalt ütlen, et kahe nädala jooksul ei viilinud ma ühelgi hommikul. Arvestades seda, et mul on aeg-ajalt tahtejõuga tõsine ikaldus, on see kõva sõna.