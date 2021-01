Füsioterapeut soovitab: rühitreeninguga lihased tasakaalu  

Rühitreening on tõhus, kui olla järjekindel ning anda endast maksimum. Istuva eluviisi tõttu on meie keha tasakaalust väljas, sest keha on loodud liikuma.

Füsioterapeut Signe Valgemäe kinnitab Benu Apteegi Ilu ja Tervise ajakirjas, et aktiivne elustiil toob kaasa parema elukvaliteedi, unekvaliteedi ja sooritusvõime paranemise. Treeningu eesmärk on saada kehas olev energia liikuma ja lihased tasakaalu. Ilusa rühiga paistab inimene enesekindlam.

Oska oma keha kuulata

Treeningule tulles ootab Signe alati, et osaleja annab endast maksimumi. Samas tuleb osata kuulata oma keha. „Tegemist on Sinu keha ja Sinu pingetega. Eelkõige treenid ikkagi endale, mitte treenerile ning panustad enda enesetundesse,“ rõhutab Signe. Rühitreening on mitmekülgne, kogu keha kaasav funktsionaalne treening, kus võetakse kõik lihasgrupid tunnise treeningu jooksul just neile tõhusalt mõjuvate harjutuste abil läbi. Treeningul kasutatakse selleks sobivaid erinevaid treeningvahendeid – väikeseid palle, kummilinte, tasakaalupatju, hantleid, joogaplokke ja võimlemiskeppe.

Kere lihastest saavad põhitähelepanu vaagnavöötme ja kõhupiirkonna süvalihased. Süvalihased on suurte lihaste all asuvad väiksemad lihased, mille üks eesmärk on toetada lülisammast, võimaldades meil ühtlasi seista ja liikuda püstises asendis. „Kui süvalihased on nõrgad, on suurem tõenäosus seljahädade tekkeks. Seevastu heastoonuses süvalihased aitavad seljahädadest hoiduda, ennetavad pikemal seismisel ja kõndimisel väsimust ning on ilusa rühi aluseks,“ selgitab Signe, et vaid 20% inimestest ei koge elu jooksul seljavalusid.

Leia aega oma keha vajaduste mõistmiseks