Millised pisikud ja bakterid varitsevad ühiskasutatava tualeti prill-laual?

Igalt prill-laua ruutsentimeetrilt võib leida vähemalt kaheksa eri bakterit. See on ka põhjus, miks enamus inimesi ühiskasutatavas tualetis nõnda julgelt potile ei istu nagu kodus.

Levinud arvamuse kohaselt võib võõrast tualetist saada nii suguhaigusi nagu klamüüdia kui ka viirusi nagu genitaalherpes, sest need kanduvad edasi nahakontakti kaudu. Tegelikult ei peaks nende pärast üldsegi muretsema. Need haigustekitajad surevad pea kohe, kui puutuvad kokku külma WC-potiga. Seega on ebatõenäoline, et need tualetist üles korjad (kui sa seal just vahekorras pole).