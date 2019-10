KÕHT ON KOGU AEG TÜHI? Nende nippidega saad lahti piinavast söögiisust!

1. Sööd edasi, kuigi kõht on juba täis

Vale valik. Pole vaja alati taldrikut tühjaks süüa! Inimesel on loomupärane omadus süüa võimalikult palju, kui toit on lähedal. Nüüdisaja inimesel on söögid kogu aeg lähedal, kuid see toob talle kasu asemel rohkem kahju.

Foto: Pixabay

2. Tahad kogu aeg süüa, kui sul on igav või tunned end kurvana

Vale valik. Ära loodagi, et su meeleolu paraneb, kui käid pidevalt köögist süüa toomas ja vitsutad need sohval teleka ees sisse.

Kui sööd enda lohutamiseks, tuleb leida oma stressi allikad - nii saad ka söömise ja joomise paremini kontrolli alla Foto: Vida Press