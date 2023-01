HEAD TREPIST KÕNDIMISE PÄEVA! Kiirenda sammu ja võid elada kauem!

Kes ei teaks, et kõndimine on kasulik: see ei ohusta südant, põlve- ega puusaliigeseid, kuid kõndimisel on omad nüansid, kirjutab BuenaVida. Oluline pole mitte ainult kõndida need müütilised 10 000 sammu päevas, mida soovitavad terviseeksperdid, vaid tuleb jälgida ka kõndimise tempot. Kui harrastad kiirkõndi, võib see pikendada eluiga. See annab elule aastaid juurde ja lisab ka aastatele elu ehk tõstab elukvaliteeti.