TÕHUS KAITSE TERVISELE: 6 põhjust, miks peaksid sageli saunas käima

Foto: Pixabay

Uuringus selgitati, et sauna tervisemõju on võrreldav liikumisel saadava koormusega. Näiteks tõuseb pulss sama kõrgeks kui keskmise koormusega liikumisel. Kõige parem kasu on muidugi siis, kui peale saunatamise harrastatakse ka aktiivset elustiili.