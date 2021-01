PINGUTA ÕNNE NIMEL! 15 lihtsat võimalust, kuidas elu muuta

Kui sa tajud, miks teed oma tööd, miks teed trenni või miks teed kellelegi midagi head, annab see su elule tähenduse. Kiires igapäevaelus on väga kerge kaotada kaugem siht. Nii et leia hetk, et mõelda, mida ja miks sa teed.

Sa ju tunned seda häält endas, mis ütleb kogu aeg, et kõik pole ikka piisavalt hästi. Katsu märgata, millal see tahab su meeleolu üle kontrolli võtta. Vahel on siemine hääl petlik ja näed asju hullemas valguses, kui need tegelikult on.