ORTOPEED SUVISTEST TRAUMADEST: „Ära tee midagi, milleks sa valmis ei ole." 

„Suvel on inimesed palju väljas, teevad sporti ja liiguvad rohkem, sõidetakse rulluiskude ja jalgrattaga, mängitakse pallimänge, käiakse seiklusparkides – selliste harrastustega juhtub ikka traumasid,“ iseloomustab suviseid traumasid Ida-Tallinna keskhaigla ortopeed Dmitri Kulak.

Kui teed muutuvad kuivaks ja päike hakkab paistma, satub EMOsse rohkem nii jalg- kui ka mootorrattureid, kes on kukkunud ning saanud ülajäsemete ja õlapiirkonna traumasid, raskematel juhtudel ka luumurde. „Kevadsuvel on rattasõiduga seotud traumasid rohkem, ravime õlapiirkonna vigastusi ja rangluumurde, mida talvel nii palju ei ole,“ kirjeldab ortopeed. Hüppeliigese murde on Kulaki sõnul aasta läbi, kuid talvel on need seotud pigem libedusega, soojal ajal aktiivse tegevusega.

Suvel on Ida-Tallinna keskhaigla erakorralisele meditsiinikeskusele kriitilised ajad pikemad nädalavahetused ja neile järgnevad päevad. „Traumad ei pruugi olla kõige tõsisemad, aga näiteks jaanipäevajärgsed päevad on rahvarohked,“ kirjeldab Dmitri Kulak. Inimesed on rohkem õues, maal ja suvilas, nad võtavad rohkem ette ning võivad saada kergemat või raskemat sorti vigastusi. Tavaliselt pöörduvad nad EMOsse esimesel vabal argipäeval, seega on esmaspäevad reeglina rahvarohked.