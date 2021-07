SUVI TOOB ROHKEM TRAUMASID. Ortopeed: „Ära tee midagi, milleks sa valmis ei ole." 

Nii kui teed muutuvad kuivaks ja päike hakkab paistma, satub EMOsse rohkem nii jalg- kui ka mootorrattureid, kes on kukkunud ning saanud ülajäsemete ja õlapiirkonna traumasid, raskematel juhtudel ka luumurde. „Kevadel ja suvel on rattasõiduga seotud traumasid rohkem, ravime õlapiirkonna vigastusi ja rangluumurde, mida talvel nii palju ei ole,“ kirjeldab ortopeed. Hüppeliigese murde on Kulaki sõnul aasta läbi, kuid talvel on need seotud pigem libedusega, soojal ajal aktiivse tegevusega.