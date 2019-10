KUI ÕUDNE BAKTERIPESA ON LENNUK? Tulemused üllatasid uurijaid 

Foto: Pixabay

Uurijaid üllatas, et lennukite bakterid pole hullemad, kui on kodus, kontoris, kooliklassis või metroorongis. Viis tundi lennukis on sama mis veeta viis tundi töökohas, võtab uuring kokku.

Kuigi lennukid said vabaks süüdistusest kui eriti räpastest paikadest, ei tähenda see, et lennukist ei võiks saada haigusi. On olnud juhtumeid, kus gripi-, leetrite-, koolera - või muu raske haiguse nakkus on saadud just lennukist.