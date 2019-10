VAATA OMA KODU ÜLE! Kas su asjad annavad või võtavad energiat?

Vana tugitool, kus isa armastas istuda, täidab su meeled rõõmu ja õnnega. Aga see roheline vaas, mida oled alles hoidnud vaid kohustusest, kuna see on tädi kingitud suveniir. Kas see rõõmustab sind või hoopis masendab? Või see sohva, mille tegelikult valis välja su ekskaasa...