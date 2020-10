Mis vanuses tülitsed oma vanematega kõige rohkem? Vastus on vägagi üllatav 

Üks USAs tehtud uuring väidab, et et kõige suuremad vastuolud tekivad laste ja vanemate vahel hoopis siis, kui lapsed on jõudnud keskikka. 40aastane võib oma vanemaid, eriti emasid, palju rohkem ärritada kui teismeline. Miks ometi? Üks selgitusi kõlab, et kui lastel tekib oma elu ja karjäär, siis ei pööra nad oma vanematele enam nii palju tähelepanu.