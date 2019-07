HIINA MEDITSIIN SOOVITAB: mis jahutab kõige paremini keha?

Ülekuumenemise vältimiseks hakkab keha higistama. Suvise kuumusega kaotame higistamisega kordades rohkem vedelikku kui teistel aastaaegadel, seetõttu on tähtis piisavalt juua. Janu on hea märk vedelikuvajadusest, kuid kahjuks märkavad paljud inimesed janu alles siis, kui keha on juba liiga kuiv.